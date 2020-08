Formula 1, Wolff non esclude l’addio alla Mercedes: “non voglio dare l’impressione di andarmene, ma…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono settimane importanti per il futuro di Lewis Hamilton e Toto Wolff, entrambi in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Dan Istitene/Getty ImagesIl pilota britannico ha più volte ribadito di voler aspettare la decisione del team principal austriaco prima di firmare il prolungamento, prova del rapporto simbiotico creatosi negli ultimi anni. Interrogato in Spagna sul futuro del campione del mondo, Wolff ha sottolineato: “penso che la permanenza di Lewis alla Mercedes sia la cosa migliore per lui ed è quello che vuole fare. Ha la possibilità di raggiungere grandi successi andando avanti. Per me è lusinghiero che dica che dipende da quello che faccio io, ma penso che lui non abbia bisogno di me”. Mark Thompson/Getty ImagesSul proprio futuro ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : Formula 1, Wolff: 'Mercedes senza il party-mode? Bella sfida': Toto Wolff accetta la sfida della FIA, il cui orient… - FormulaPassion : #F1 | Toto #Wolff è ancora indeciso sul proprio futuro #SpanishGP - OiaServicesLtd : #Donne al volante #Formula1 MariaTeresa De Filippis su una Behra-Prosche per “soli” 3 secondi non riuscì a qualifi… - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 #SpanishGP | #Mercedes, #Wolff: “Capite le cause del blistering di #Silverstone” - FormulaPassion : #F1 #SpanishGP | #Mercedes, #Wolff: “Capite le cause del blistering di #Silverstone” -