Fico favorevole al superamento dei due mandati (Di venerdì 14 agosto 2020) Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, si esprime favorevolmente in merito al superamento del limite di due mandati. Gli iscritti al partiti stanno votando in queste ore tramite la piattaforma Rousseau. "Siamo cambiati in questi anni e continueremo a farlo, misurandoci con la realtà che evolve - argomenta Fico in un post su Facebook - Questo significa sapersi mettere in discussione, maturare, crescere, imparare dagli errori fatti e scrivere nuove pagine".Superare il limite dei due mandati, secondo il presidente della Camera, consentirebbe a tanti amministratori locali di terminare il lavoro iniziato. "Personalmente sono convinto che i nostri consiglieri comunali siano la spina dorsale del Movimento. Affrontano battaglie quotidiane - ... Leggi su blogo

