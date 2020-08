Due auto incastrate, nel brutto incidente morta mamma davanti ai figli di 3 e 6 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Impatto mortale tra due autovetture a Castel Volturno, comune del litorale casertano, sulla Domiziana. L’incidente è accaduto all’angolo tra la statale Domiziana e via Squarcione, nella giornata di giovedì 13 agosto, intorno alle 14. Una scena impressionante si è parata di fronte ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mondragone una volta arrivati sul posto: le due auto erano incastrate l’una nell’altra. Per i pompieri si è reso necessario utilizzare gli attrezzi da taglio per liberare i passeggeri delle due auto che erano rimasti incastrati tra le lamiere. In una delle auto era presente un’intera famiglia di nazionalità romena, tra cui una donna nonché unica vittima ... Leggi su caffeinamagazine

