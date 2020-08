Discoteche, nuova ordinanza in Veneto ed Emilia: mascherina obbligatoria (Di venerdì 14 agosto 2020) Discoteche, stretta severa del Veneto e dell’Emilia Romagna contro la movida. mascherina obbligatoria in pista e non solo: ecco il nuovo provvedimento ufficiale. Stretta del Veneto e dell’Emilia Romagna verso le Discoteche. I governatori Luca Zaia e Stefano Bonaccini, infatti, hanno firmato una nuova ordinanza che mira proprio al luogo di aggregazione della movida. Discoteche, … L'articolo Discoteche, nuova ordinanza in Veneto ed Emilia: mascherina obbligatoria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche nuova Lombardia, nuova ordinanza discoteche: ecco regole e divieti IL GIORNO Coronavirus. Stretta della Regione sulle discoteche: si balla solo con la mascherina

La Spagna vieterà di fumare all’aperto e chiuderà discoteche e locali notturni

Nuova ordinanza in vigore da Ferragosto per i locali all'aperto. Tra le disposizioni, la presenza di metà delle persone rispetto alla normale capienza massima. Chiusura immediata per chi sgarra Nuova ...