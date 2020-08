Diamond League, Cheptegei è il più veloce della storia nei 5000 metri: dopo 16 anni crolla il record di Bekele (Di venerdì 14 agosto 2020) Fantastico a Montecarlo nei 5000 metri che hanno illuminato la Wanda Diamond League nel tempio dello Stade Louis II. Il tentativo di record del mondo dell’ugandese Joshua Cheptegei è riuscito, con un crono straordinario di 12:35.36, abbondantemente sotto lo storico limite di Kenenisa Bekele, un 12:37.35 vecchio di 16 anni firmato a Hengelo. Nella gara del primato, non è riuscito l’attacco al record italiano di Yeman Crippa, ritirato intorno ai 3750 metri, quando mancavano poco più di tre giri, dopo un inizio complicato per il ritmo sostenutissimo impresso dai pacemaker: “Purtroppo ho beccato una giornata no, la metto via il prima possibile e ci proverò ... Leggi su sportfair

