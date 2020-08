Contagi ancora in salita: accordo sulle discoteche (Di venerdì 14 agosto 2020) Attenzione puntata sulle discoteche, ma non solo “la crescita dei Contagi importati dall’estero – ha comunicato il Governo – imporre il tampone o il test rapido a chiunque rientri da Grecia, Malta, Spagna e Croazia.” Poco dopo le 16, il volo da Malta atterra a Perugia. A bordo, tantissimi ragazzi di ritorno dalle vacanze: agli arrivi sono pronti per tutti i tamponi e i positivi saranno informati entro 4 ore, fino a quel momento resteranno in isolamento. Certificato di negatività a tampone fatto. Queste sono le normative per tutti coloro che rientrano da questi quattro Paesi. A Fiumicino si allestisce l’area dove verranno effettuati i test rapidi, fino a 20 postazioni per poter processare fino a 480 esami contemporaneamente. Si tratta di uno strumento in più per arginare i ... Leggi su sbircialanotizia

