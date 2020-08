Calciomercato Pordenone, Bocalon tornerà al Venezia (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Pordenone, Bocalon tornerà al Venezia: il giocatore non verrà riscattato dal club neroverde Ricardo Bocalon tornerà al Venezia al termine di questa stagione. Il giocatore – come si legge sul portale Trivenetogoal – non verrà riscattato dal Pordenone. L’obbligo infatti ci sarebbe stato soltanto in caso di promozione in serie A: i playoff persi liberano il giocatore che rimarrà nel club arancioneroverde. Il futuro è in bilico: non si sa se il giocatore rimarrà a Venezia o sarà ceduto nella prossima finestra di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il sogno Serie A per il Pordenone svanisce nella semifinale dei playoff. La squadra di Attilio Tesser dopo aver vinto 0-1 in casa del Frosinone, si vede ribaltare 0-2 tra le mura amiche. Difficoltà ne ...

Ricardo Bocalon tornerà al Venezia al termine di questa stagione. Il giocatore – come si legge sul portale Trivenetogoal – non verrà riscattato dal Pordenone. L’obbligo infatti ci sarebbe stato soltan ...

