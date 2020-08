Bielorussia, torture nel carcere degli orrori: le storie raccapriccianti (Di venerdì 14 agosto 2020) Botte, privazioni del sonno e stupri punitivi. I casi denunciati da alcuni media, sui social e da Amnesty International. Le testimonianze dei primi liberi dal Centro di Isolamento di via Akrestsin a Minsk Leggi su lastampa

Bielorussia, torture nel carcere degli orrori: le storie raccapriccianti

Botte, privazione del sonno, mancanza di acqua e cibo. Poi urla, minacce di ogni tipo, compreso per le ragazze (l'immancabile) stupro 'punitivo'. In una parola: torture. Il quadro che emerge in Bielor ...

