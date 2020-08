Serie A, possibile rinvio della prima giornata per Inter e Atalanta (Di giovedì 13 agosto 2020) Le ultime portacolori italiane nelle coppe europee, vale a dire Atalanta e Inter, potrebbero godere di un trattamento privilegiato da parte della Lega Serie A. E’ un’ipotesi plausibile, infatti, il rinvio della prima giornata del prossimo campionato per le due squadre che sono arrivate rispettivamente fino ai quarti di finale di Champions League (avventura conclusa per mano del Psg) e semifinali – ancora da giocare – di Europa League. La squadra di Conte dunque potrebbe addirittura concludere la stagione, qualora arrivasse in finale, il 21 agosto, quella di Gasperini l’ha chiusa il 12. Entrambe potrebbero così veder slittare il loro esordio nel prossimo campionato: non il 19 settembre come tutte le altre, ma il 26, ... Leggi su sportface

Ho cercato di procrastinare il più possibile tutte le questioni ballerine che gravitano al mondo della U.C. Sampdoria accadute in questo periodo, tutte teoricam ...

Per Inter e Atalanta, la Serie A potrebbe cominciare in ritardo di una settimana rispetto a tutte le altre squadre. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è possibile infatti che i due club chiedano ...

Ho cercato di procrastinare il più possibile tutte le questioni ballerine che gravitano al mondo della U.C. Sampdoria accadute in questo periodo, tutte teoricam ...