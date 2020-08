Nadia Toffa, il ricordo delle Iene a un anno dalla scomparsa (Di giovedì 13 agosto 2020) Oggi, 13 agosto 2020, ricorre il triste anniversario della morte della giornalista e conduttrice televisiva Nadia Toffa, scomparsa esattamente un anno fa, a soli 40 anni, a causa di un tumore cerebrale. Esempio di forza, tenacia, ma anche di fragilità e umanità, come raccontò lei stessa sui social durante il periodo della malattia. Un fiore d’inverno. Le Iene per Nadia Questa sera Le Iene hanno deciso di dedicare uno speciale a Nadia a un anno dalla scomparsa. “Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate”, ha detto Davide Parenti, autore del programma in cui Nadia ... Leggi su italiasera

SkyTG24 : Nadia Toffa, un anno fa la morte della giornalista e conduttrice. FOTO - marcodimaio : Un anno fa se ne andava Nadia Toffa, dopo aver combattuto la malattia con coraggio. Una professionista che è entrat… - fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - DiFlorioAlessio : RT @Libreriamo: Il 13 agosto di un anno fa moriva Nadia Toffa, la guerriera che aveva fatto della sua lotta contro il cancro un inno alla v… - DiFlorioAlessio : RT @Libreriamo: E' passato un anno esatto dalla morte di #NadiaToffa. Noi la ricordiamo attraverso un'intervista di un anno fa, in cui Nadi… -

Le Iene per Nadia, lo speciale per commemorare il primo anno dalla Scomparsa di Nadia Toffa, andrà in onda oggi, giovedì 13 agosto 2020, in prima serata su Italia 1. Va in onda oggi su Italia 1, giove ...È trascorso un anno esatto dalla scomparsa di Nadia Toffa. In questo primo anniversario saranno molte le celebrazioni in ricordo della conduttrice, diventata un simbolo per la sua tenacia e il coraggi ...