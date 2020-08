Monza, Berlusconi verso un nuovo colpo: in arrivo un centrocampista dalla Serie A (Di giovedì 13 agosto 2020) Berlusconi e Galliani non si fermano più, il loro Monza infatti è pronto ad un nuovo colpo di mercato: Nino Barillà. Esperienza pura per il club che disputerà la prossima Serie B, probabilmente con l'attuale centrocampista del Parma in rosa.LE PAROLE DELL'AGENTEcaption id="attachment 1006413" align="alignnone" width="1024" getty images/captionHa parlato ai microfoni diMonza-News.it, Danilo Caravello, agente di Antonino Barillà, che ha parlato della trattativa che dovrebbe portare il suo assistito a vestire la maglia del Monza: "Il calciatore è sempre piaciuto al Monza, c’è una trattativa abbastanza avviata, però nel calciomercato può succedere di tutto e ... Leggi su itasportpress

