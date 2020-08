Martina Franca-Locorotondo: incidente mortale sulla statale 172 Vittima una ragazza a bordo di una moto, scontro con un'auto. Un ferito grave (Di giovedì 13 agosto 2020) L'articolo Martina Franca-Locorotondo: incidente mortale sulla statale 172 <small class="subtitle">Vittima una ragazza a bordo di una moto, scontro con un'auto. Un ferito grave</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

79_Alessio : RT @espressionedime: @Agnese73186871 @79_Alessio Martina Franca ovviamente - espressionedime : @Agnese73186871 @79_Alessio Martina Franca ovviamente - caroliarita : @Agnese73186871 Martina Franca, la splendida cittadina barocca in Valle d''Itria - gianpierogaeta : @Agnese73186871 Martina Franca (TA) chiesa di San Martino - LucchettiMartha : @Agnese73186871 Seconda foto: colazione nel bar a fianco della chiesa; Martina Franca nella bellissima Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca

PESARO - Secondo appuntamento della nuova serie di concerti al Rof 2020: dall’11 al 16 agosto il Museo Nazionale Rossini ospita quattro recital rossiniani con voce e pianoforte che saranno diffusi in ...L’idea di Stefano Callegari per la tonda cacio e pepe: “Nella ricetta della pasta si usa l’acqua di cottura per far aderire il pecorino. E allora qui metto i cubetti sull’impasto prima di infornare” U ...