M5S, mandato zero e alleanze con i partiti tradizionali, si vota su Rousseau (Di giovedì 13 agosto 2020) Movimento 5 Stelle, sulla piattaforma Rousseau si vota sul mandato zero e sulla possibilità di alleanza con i partiti tradizionali a livello comunale. Il Movimento 5 Stelle si avvicina ad una doppia rivoluzione che passa per il voto su Rousseau. Con un voto sulla piattaforma, gli iscritti saranno chiamati a rispondere a due quesiti: il primo è legato ala modifica del mandato zero per i consiglieri comunali, il secondo è legato alle alleanze delle liste dei 5 stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Movimento 5 Stelle, il voto su Rousseau su mandato zero e alleanze con ... Leggi su newsmondo

Raggi annuncia il bis e lo stadio della Roma torna in bilico. Come le due cose stiano insieme lo spiega la spaccatura della maggioranza M5S sull’auto-ricandidatura lanciata dalla sindaca due giorni fa ...

M5s, al via la votazione su Rousseau su "mandato zero" e alleanze amministrative

Un Movimento 5 stelle in fibrillazione si mette alla prova. Sulla piattaforma Russeau si sono infatti aperte, fino alle 12 di venerdì, le votazioni riservate agli iscritti in merito a due quesiti: uno ...

