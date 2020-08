Jasmine Cécilia, l’influencer mostra il volto tumefatto: “Mi ha preso a pugni e caci su tutto il corpo, avevo il naso rotto e il sangue che colava” (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il volto tumefatto e pieno di lividi, la modella e influencer Jasmine Cécilia ha trovato il coraggio per raccontare ai suoi 400mila followers delle violenze subite qualche giorno fa, quando si è rifiutata di lasciare che un uomo (amico di amici comuni) rimanesse a casa sua dopo una festa. “Non volevo che questa storia diventasse pubblica, ma sento come se avessi il bisogno di usare la mia piattaforma per diffondere la consapevolezza sugli abusi”, sono state le sue prime parole dopo due giorni di ricovero in ospedale. Sui social Jasmine ha anche condiviso gli orribili scatti dell’aggressione dell’uomo che l’ha colpita con pugni e calci procurandole il naso rotto, una commozione cerebrale e un occhio nero. Arriviamo allo ... Leggi su ilfattoquotidiano

