Halo Infinite rinviato al 2021? Microsoft aveva pensato di dividere il gioco in più parti (Di giovedì 13 agosto 2020) A quanto pare, la decisione di rinviare Halo Infinite al prossimo anno è stata solo l'ultima risorsa di Microsoft.Anche se il rinvio al 2021 potrebbe non aver generato le migliori reazioni su internet, la notizia è stata a dir poco scioccante. Infinite era l'unico nuovo gioco first party confermato per il lancio di Xbox Series X, quindi la delusione dei fan è comprensibile.Della questione ha parlato il boss di Xbox Phil Spencer, il quale ha detto che non è stata una decisione presa alla leggera.Leggi altro... Leggi su eurogamer

