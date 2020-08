Giucas Casella l’annuncio ricco di gioia “é arrivato…….” (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ diventato nonno l’illusionista Giucas Casella nonno, è nato il primogenito del figlio James e si chiama Giacomo E’ felice ed entusiasta Giucas Casella, per la prima volta è diventato nonno. E’ nato infatti il figlio del primogenito James, e si chiama Giacomo. Il piccolo è venuto alla luce nella giornata di Martedì 11 agosto e ha reso Giucas felicissimo. E’ stato lo stesso Casella ad annunciare il lieto evento e lo ha fatto pubblicando un post sulla sua pagina Instagram. Il mago ha dato il benvenuto al mondo al piccolo Giacomo Casella. Giucas ha anche scritto che è il nonno più felice del mondo. Sul post ha anche messo la data di nascita del piccolo. Per Giucas ... Leggi su kontrokultura

the_cinziettis : Però pure voi, un po’ di fantasia quando vi giustificate per aver preso il bonus. Tipo: - Ho preso i 600€ dopo esse… - generacomplotti : #fakeNews Giucas Casella ha detto alla radio che il #SARSCoV2 è un complotto dei Rothschild per decimare la popolaz… - allielemaire : @alliesbday @Iucasikeda GIUCAS CASELLA AHAHAHAHAHAHA - Giampier601 : @104cq104 @ManuelaBellipan @giuseppebasile2 Strano Tempo fa girava uno che fermava le persone E diceva ti muovi q… - jeperego : @minomazz Dai, Giucas Casella diventato nonno. Che invidia, a me queste notizie non arrivano... -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella Giucas Casella nonno felice: "Pesa 4,5 kg". Ma non perde di vista i reality Liberoquotidiano.it Coronavirus, Francesca Cipriani: “Ho avuto tanta paura”

Francesca Cipriani ha confessato di aver avuto “tanta paura” nell’attesa dell’esito del tampone per il Coronavirus. La showgirl vi si sarebbe sottoposta dopo aver riscontrato alcuni problemi di salute ...

La Cipriani ha fatto il tampone per Covid-19: l'esito e le parole

Francesca Cipriani avrebbe accusato alcuni problemi di salute e quindi, temendo il peggio, si sarebbe sottoposta al tampone per il Coronavirus il cui esito sarebbe stato però negativo. Francesca Cipri ...

Francesca Cipriani ha confessato di aver avuto “tanta paura” nell’attesa dell’esito del tampone per il Coronavirus. La showgirl vi si sarebbe sottoposta dopo aver riscontrato alcuni problemi di salute ...Francesca Cipriani avrebbe accusato alcuni problemi di salute e quindi, temendo il peggio, si sarebbe sottoposta al tampone per il Coronavirus il cui esito sarebbe stato però negativo. Francesca Cipri ...