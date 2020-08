‘Gf Vip 5’, annunciato il nome di un’altra concorrente! (Di giovedì 13 agosto 2020) È arrivata una nuova conferma al Grande Fratello Vip 5 che comincia a prendere ufficialmente forma. Il game show che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, promette già grandi perle di trash. È stata annunciata una nuova inquilina che entrerà nella casa più spiata di Italia: la conduttrice e cantautrice Stefania Orlando. La donna ha partecipato per diversi anni come opinionista a Unomattina In Famiglia, mentre ha condotto il programma Buon Pomeriggio su Telenorba. Come attrice è apparsa per brevi apparizioni in Don Matteo 6 e ne Il Paradiso delle Signore. E voi che ne pensate della nuova concorrente? L'articolo ‘Gf Vip 5’, annunciato il nome di un’altra concorrente! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

TRASHPERSON18 : ??VOTAZIONE MIGLIOR CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 3 (2018)?? Ps. Vi ringrazio per averlo fatto floppare, se lo… - annamariamoscar : Antonella Elia è la nuova opinionista del GF Vip, la presentazione ufficiale di Alfonso Signorini… - infoitcultura : GF Vip: Antonella Elia esagera o scherza? - LucreziaMangino : Si, ma Pupo nuovamente opinionista al GF vip anche no. - justindegas : perché danno visibilità ad un gf vip diverso dal gf vip 2? -

