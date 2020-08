Fornite eliminato dall’App Store: ecco perchè (Di venerdì 14 agosto 2020) Da diverse ore i fans del popolare videogioco Fortnite lo avranno notato: il titolo sviluppato da Epic che ha ridefinito e probabilmente reso iconico il genere battle royale, non è più disponibile sull’App Store di Apple, rendendo così di fatto impossibile scaricarlo per dispositivi come Iphone e Ipad. Violate delle normative Il motivo di questa decisione piuttosto clamorosa è presto detto: diverse ore addietro Epic ha deciso di organizzare dei saldi per quanto riguarda l’oggettistica di gioco, potendo acquistare con lo sconto del 20 % un qualsiasi tipo di bundle, ma per fare ciò la casa produttrice ha inserito un link esterno che rimandava al sito di Epic senza “passare” per la Apple, bypassando così la commissione con la casa di Cupertino, che è del 30 %. La mossa, com’era ... Leggi su giornal

