Coronavirus: Afp, oltre 750 mila morti nel mondo (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA-AFP, - PARIGI, 13 AGO - Ha superato la soglia dei 750 mila il bilancio dei morti per Coronavirus nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp., ANSA-AFP,.

Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...

(ANSA-AFP) - PARIGI, 13 AGO - Ha superato la soglia dei 750 mila il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp. (ANSA-AFP).

