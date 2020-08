Cina, bambina appena nata gettata in un cestino dei rifiuti dal padre: “Volevamo un maschio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Cina, bambina gettata in un cestino dei rifiuti dal padre: “Volevamo un maschio” In Cina, una bambina è stata gettata in un cestino dei rifiuti dal padre: arrestato, l’uomo si è giustificato affermando che lui e la moglie “volevano un maschio”. La vicenda è avvenuta lo scorso 29 luglio a Dongguan, una città nella provincia del Guangdong, in Cina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la notte del 29 luglio 2020, la 21enne Li ha dato alla luce una bambina, il cui padre è risultato essere il 24enne Zhang, in una casa in affitto. Subito dopo il parto, i due hanno deciso ... Leggi su tpi

Covid-19 e bambini, ecco tutto quello che sappiamo fino ad oggi

Francis Collins, il direttore del National Institutes of Health, ha intervistato Diana Bianchi, una delle più note studiose mondiali di pediatria, direttrice dell'Eunice Kennedy Shriver National Insti ...

Cina, Xi lancia piano "Piatto pulito" contro sprechi alimentari

Roma, 13 ago. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha lanciato l'operazione "Piatto pulito" per la lotta allo spreco alimentare che ha definito "scioccante e angosciante" e che, secondo il pre ...

