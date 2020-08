Che fine ha fatto Daniele Interrante? Oggi a 39 capelli brizzolati e baffetti [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Molti si ricorderanno di Daniele Interrante per la sua amicizia con Costantino Vitagliano, uno dei primi storici tronisti di Uomini e Donne. I due all’epoca avevano riscosso un enorme successo, insieme apparivano su molte riviste di gossip e nel 2005, i due amici hanno girato insieme la pellicola Troppo belli. Daniele Interrante Oggi FOTO Daniele Interrante è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana dei primi anni 2000, insieme al suo amico e collega Costantino Vitagliano. La sua carriera inizia posando su alcune riviste; successivamente, arriva la TV e viene scelto come boys di Amanda Lear ne Il Brutto Anatroccolo. Dopo il successo ottenuto grazie ad Uomini e Donne, Daniele si ritaglia ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Ritorno in classe, Lattanzio all’attacco: “Che fine ha fatto la task force di Bianchi con la relazione da consegnare alla ministra?” Orizzonte Scuola Aborto farmacologico, pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486

Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull'aborto farmacologico, che annullano l'obbligo di ricovero dall'assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso ...

Abbandona la cagnolina in vacanza, la lega al carrello e torna a casa a Venezia

VENEZIA - Ha abbandonato la cagnolina nell'androne di un palazzo a Faenza (Ravenna), lasciandola legata a un carrello della spesa e poi se n'è andata, tornando a casa, a Venezia. A più di 200 chilomet ...

