Canzone Nadia Toffa, “Donna Altalena”: il brano inedito un anno dopo la morte – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Margherita, mamma di Nadia Toffa, nel primo anniversario della morte dell’amata figlia ha voluto condividere con tutti noi una Canzone inedita che la conduttrice de Le Iene aveva inciso nei mesi in cui lottava contro il tumore al cervello che l’ha portata via. Si intitola “Donna Altalena” e racchiude una serie di riflessioni di Nadia,... L'articolo Canzone Nadia Toffa, “Donna Altalena”: il brano inedito un anno dopo la morte – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

