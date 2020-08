Bonus Covid: ecco i due deputati sospesi dalla Lega (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo aveva anticipato Matteo Salvini ieri mattina ad Agorà Estate, in serata è poi arrivato l’annuncio di Riccardo Molinari, il capogruppo alla camera: i deputati Elena Murelli e Andrea Dara sono sospesi dal partito I parlamentari che hanno preso il Bonus Covid sono stati sospesi, i consiglieri regionali non saranno ricandidati. Lo aveva anticipato Matteo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Matteo Salvini è andato giù dritto: «Sospensione ed esclusione dalle liste delle prossime regionali» per i leghisti che hanno ricevuto o presentato la domanda per il bonus Covid. Tra questi c’è anche ...Bologna, 13 agosto 2020 - Sono preoccupata nel vedere come vengono sperperati i tanti denari del dopo Covid. La ministra della scuola chiede l' acquisto di tante seggiole in plastica con ruote (?) pe ...