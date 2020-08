Bimbo di sette anni ucciso da un colpo di pistola esploso per errore dal nonno. Sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il Bimbo di 7 anni che giovedì mattina a Roma è stato raggiunto alla nuca da un colpo di pistola esploso dal nonno per errore, mentre riponeva l’arma. L’uomo, 76 anni, è stato ascoltato dalla polizia. Al momento chi indaga esclude il gesto volontario e fa rientrare la vicenda in una tragica fatalità. Il procedimento in Procura sarà rubricato con il reato di omicidio colposo. La pistola era detenuta regolarmente. Il bambino, portato al pronto soccorso del Policlinico Umberto 1, era in gravissime condizioni. E’ stato immediatamente portato in sala operatoria e sottoposto ad intervento neurochirurgico. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

