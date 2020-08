Beckham: «Avere Matuidi all’Inter Miami è motivo di orgoglio per noi» (Di giovedì 13 agosto 2020) David Beckham, co proprietario dell’Inter Miami, nuovo club di Blaise Matuidi, parla così dell’arrivo del centrocampista francese Nella giornata odierna l’Inter Miami ha annunciato l’arrivo di Blaise Matuidi, che dopo 3 anni ha detto addio alla Juve. David Beckham, co proprietario del club, parla così. «Non potrei essere più felice di dare il benvenuto al mio amico Blaise all’Inter Miami. Lui è un giocatore eccitante e prezioso e una persona meravigliosa. Avere un vincitore della Coppa del Mondo nella nostra squadra è un orgoglio per noi e per tutti i tifosi. Per me, personalmente, Avere un ex compagno che si unisce alla mia squadra è speciale ... Leggi su calcionews24

