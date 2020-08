Avviso di garanzia per Conte e alcuni ministri dopo le denunce per l'emergenza Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza, hanno ricevuto la notifica di un Avviso di garanzia, trasmessa dalla procura di ... Leggi su tg.la7

TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - Agenzia_Ansa : Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri del suo governo in relazione alla gestione dell'emerg… - msn_italia : Avviso di garanzia a Conte e sei ministri per la gestione dell'epidemia - Notiziedi_it : Coronavirus, avviso di garanzia per il Premier Conte e sei ministri: c’è anche Di Maio -