Atletico Madrid, Simeone: “Questa sconfitta non ci toglie certezze” (Di venerdì 14 agosto 2020) Simeone parla dopo la sfida persa contro il Lipsia che ha sancito l’eliminazione dalla Champions dei colchonerosLE PAROLE DI SimeoneEcco le parole di mister Simeone a Sky Sport: “Questa sconfitta non ci toglie certezze. Credo che abbiamo dato il massimo in una stagione troppo lunga. Siamo stati fermi 60 giorni, con l'obbligo e la responsabilità assoluta di vincere per arrivare al terzo posto e garantirci la Champions. Abbiamo ricominciato con lo stesso entusiasmo e abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Non cambia il valore della mia squadra. Si cercano colpe, scuse, ma assolutamente no questa volta. E' stato un anno durissimo, con grandi difficoltà e responsabilità. Siamo arrivati a un quarto di finale di Champions e terzi nella Liga, speriamo di migliorarci ... Leggi su itasportpress

