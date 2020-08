Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali da oggi pomeriggio a domani (Di giovedì 13 agosto 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color giallo, valida da oggi pomeriggio a domani sera, per le piogge e i temporali previsti nelle prossime ore in regione. Secondo le previsioni Meteo, l’avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche piu’ fresche in quota determinera’ sulla regione un aumento dell’instabilita’ atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati. Da oggi pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sulla zona montana, probabili localmente anche in pianura, meno verso la costa. Sara’ possibile qualche temporale ... Leggi su meteoweb.eu

