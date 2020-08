A Castel di Sangro c’è grande attesa per il Napoli (persino troppa in tempi di virus) (Di giovedì 13 agosto 2020) A Castel di Sangro è tutto pronto per il ritiro del Napoli. persino troppo, verrebbe da aggiungere. Sarà un ritiro da gestire con molta attenzione, e non ci riferiamo ad aspetti tecnici o tattici. Castel di Sangro è già piena. Perché Castel di Sangro è una cittadina che il proprio flusso turistico ce l’ha. In larga parte, famiglie proprietarie della classica seconda casa. La differenza, rispetto agli altri anni, si sente eccome. Gli alberghi hanno ricevuto richieste di prenotazione cui non erano più abituati. Lo stesso vale per gli appartamenti da affittare. Non si trovano più negozi chiusi con il cartello cedesi, come appena qualche mese fa. Si respira un’atmosfera febbrile e mancano ... Leggi su ilnapolista

napolista : A Castel di Sangro c’è grande attesa per il Napoli (persino troppa in tempi di virus) È quasi tutto prenotato, i c… - armando33947881 : @SpudFNVPN cosa ne pensi riuscira a Gattuso ad avere tutta la rosa completa nel ritiro di Castel di Sangro.parlo di tutti i nuovi innesti? - AndreaGigiol : @SpudFNVPN quando sarai a Castel di Sangro ti consiglio di rinfocillarti, presso un ristorantino a Pescocostanzo, n… - DiVsio : @SpudFNVPN Ragazzi ma castel di Sangro sarà aperto al pubblico? - RosarioGiamund1 : @SpudFNVPN Ultima domanda, ci sarai a Castel di Sangro?? -