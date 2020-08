Varese, don Michele Barban lascia il Centro Gulliver (Di mercoledì 12 agosto 2020) Varese, 12 agosto 2020 - Il Centro Gulliver saluta il suo fondatore: don Michele Barban ha rassegnato le dimissioni da presidente della comunità, dopo 34 anni di intenso lavoro . Fu proprio lui nel ... Leggi su ilgiorno

GianniBeraldo : Emilio Curtó nuovo presidente Centro Gulliver Varese: l’ex presidente del Tribunale succede a don Barban - Checazzvu_ : @lazarismo DON BEPPE DA VARESE - T_Russo_ : RT @AndreaInterNews: Alexis #Sanchez a parametro zero, dopo un anno (mezzo, dai...) di prestito, con ingaggio dimezzato e ridotto dopo aver… - LuigiBevilacq17 : RT @AndreaInterNews: Alexis #Sanchez a parametro zero, dopo un anno (mezzo, dai...) di prestito, con ingaggio dimezzato e ridotto dopo aver… - _enz29 : RT @AndreaInterNews: Alexis #Sanchez a parametro zero, dopo un anno (mezzo, dai...) di prestito, con ingaggio dimezzato e ridotto dopo aver… -