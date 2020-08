Vandali umiliano un invalido e incendiano l’abitazione, 3 arresti (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ accaduto a Castrovillari, in Calabria. Coinvolti anche 2 minori. Di Cosimo Monaco 12 agosto 2020 Il branco ha preso di mira un invalido con problemi psichici, lanciando oggetti contro l’abitazione e successivamente incendiandola. I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre persone accusate di incendio e violazione di domicilio. Inoltre, su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro i militari hanno dato seguito alla misura cautelare del collocamento in comunità, per gli stessi reati, nei confronti di altri due minori. L’ indagine, cominciata il 2 agosto ha evidenziato quanto accaduto e individuando gli autori. I componenti del branco, dopo essere ... Leggi su quotidianpost

