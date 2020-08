Torino. Quartiere Aurora: diciannovenne interviene in difesa di una donna importunata ed evita il peggio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Martedì pomeriggio agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, in transito in corso XI Febbraio all’altezza dei giardini Schiapparelli, sono intervenuti per sedare una rissa tra due uomini. Dalle testimonianze raccolte, uno dei due contendenti, un uomo di 57 anni di nazionalità marocchina, ha avvicinato e importunato una ragazza italiana di anni 19 appena uscita dal lavoro. L’uomo si è avvicinato alla giovane farneticando e urlando parole in una lingua a lei incomprensibile, cercando insistentemente il contatto fisico e intimandole di mettere via il telefonino che aveva estratto per chiedere aiuto. Ad assistere alla scena, poco lontano, un ragazzo italiano, anch’esso diciannovenne, che passeggiava sul marciapiede di Lungo Dora Savona in compagnia di un’amica. Vedendo la difficoltà della giovane ad ... Leggi su laprimapagina

Martedì pomeriggio agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, in transito in corso XI Febbraio all’altezza dei giardini Schiapparelli, sono intervenuti per sedare una rissa tra due uomin ...

