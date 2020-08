TikTok spiava il traffico dei suoi utenti Android (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Photo by NARINDER NANU/AFP via Getty Images)Non sono giorni facili quelli di TikTok. Il cronometro corre veloce per l’app cinese da quando il presidente Trump ha imposto con un ordine esecutivo che nessuna azienda americana possa intrattenere affari con quella cinese a partire da metà settembre. Poiché questo di fatto comporterebbe per Google e Apple di rimuoverla dai propri app store, l’unica soluzione è quella di vendere TikTok ad un’azienda americana, probabilmente Microsoft anche se di recente anche Twitter e Netflix sono sembrate interessate. L’accusa che regge l’ordine esecutivo è il timore che i dati di milioni di americani non siano al sicuro e che Pechino usi l’app come cavallo di Troia per spiarli. Benché l’ingerenza diretta del governo cinese non sia ... Leggi su wired

