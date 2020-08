Roma, a notte fonda bloccano un uomo, lo strattonano e provano a rapinarlo: nei guai due cittadini del Gambia (Di mercoledì 12 agosto 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due cittadini del Gambia, di 23 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. I fatti Dopo aver avvistato un uomo, 33enne del Pakistan, che percorreva a piedi via Filippo Turati, i due connazionali si sono avvicinati alle sue spalle e lo hanno bloccato. Con violenza lo hanno strattonato e spinto contro il muro, tentando poi di portargli via il portafoglio e lo smartphone. I malviventi sono però stati sorpresi dai Carabinieri che in quel preciso momento transitavano lungo la via e hanno notato la scena. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato i rapinatori e soccorso la vittima. Gli arrestati sono stati poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

