Quattro milioni di api morte tra Brescia e Cremona, sul fenomeno indaga la Forestale (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Quattro milioni di api morte in soli due giorni, inspiegabilmente, almeno per adesso, in una fascia di territorio di circa 6 chilometri, tra le località Bresciane di Villagana e Bompensiero, frazioni di Villachiara, Acqualunga (frazione di Borgo San Giacomo), e i comuni cremonesi di Azzanello e Genivolta. La Coldiretti Brescia parla di una vera e propria catastrofe, vista l'importanza delle api, questi insetti impollinatori così rilevanti per la biodiversità e la produzione di alimenti di origine vegetale. Raccolgono ciò che serve per l'alveare, come il polline, l'acqua e il nettare, trasformano il nettare in miele e producono pappa reale, oltre a prodotti secondari come propoli e ... Leggi su agi

