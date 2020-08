Polignano, vacanza si trasforma in tragedia: 20enne di Bari muore in piscina (Di mercoledì 12 agosto 2020) vacanza finisce in tragedia Polignano a Mare. Nella notte tra lunedì e martedì un ragazzo di Bari, 20 anni, è morto per arresto cardiocircolatorio mentre era in piscina. Polignano (Bari), morto 20enne in piscina Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, un gruppo di ragazzi si era dato appuntamento in una struttura privata noleggiata abitualmente … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

EllieBeCool : Sto vedendo così tante foto di Polignano a Mare sui social che mi sembra quasi di essere anche io lì in vacanza. - 6ENAD : ma perché quest’anno TUTTI vanno a polignano in vacanza?? - cvddlinghaz : ma tutti in vacanza a Polignano? ma che è ?????? io sono stata originale e sono andata sull’altra costa della Puglia ?? - RealswishFede15 : @bazzestrane Quando sono andato a Polignano stavo gelando. Mi sono messo la felpa. L'unica volta in cui ho messo l… - MartaStevenazzi : Vacanza! ????? #polignanoamare #puglia #firstday #firstdayofsummer #lovethewayyoulive @ Polignano a Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano vacanza Polignano, vacanza si trasforma in tragedia: 20enne di Bari muore in piscina Teleclubitalia.it Coronavirus, obbligo quarantena se si torna dall’estero: “In Grecia tampone a tutti in Puglia nessuno usa la mascherina”

L’ordinanza last minute con cui l’assessore alla Sanità e presidente uscente, Michele Emiliano, ha imposto la quarantena obbligatoria per chi torna da Paesi quali Malta, Spagna e Grecia, come prevedib ...

Puglia, le 10 spiagge più belle 2020: Salento e Gargano, la classifica

Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...

L’ordinanza last minute con cui l’assessore alla Sanità e presidente uscente, Michele Emiliano, ha imposto la quarantena obbligatoria per chi torna da Paesi quali Malta, Spagna e Grecia, come prevedib ...Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...