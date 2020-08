Milano: magrebino minaccia col coltello guardia giurata e la fa inginocchiare in Duomo. Arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'uomo, di origine magrebina, si trova ora negli uffici della Digos e dovrebbe essere ascoltato dagli inquirenti che vogliono capire le ragioni del suo gesto Leggi su firenzepost

