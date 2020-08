Milan, attiva la procedura online per il rimborso abbonamenti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milan come ricevere rimborso abbonamento – Sarà attiva fino al prossimo giovedì 10 settembre la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali del Milan, degli abbonamenti che il club aveva proposto per il solo girone di ritorno così come dei games pack del campionato appena concluso. Fino al 10 … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Milan come ricevere rimborso abbonamento – Sarà attiva fino al prossimo giovedì 10 settembre la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali del Milan, degli ...