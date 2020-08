Meghan e Harry provano a cancellare la crisi: il trasferimento e la cena romantica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Meghan Markle e Harry provano a cancellare la crisi che li ha colpiti dopo la Megxit e il trasferimento negli Stati Uniti. I Sussex avrebbero voluto iniziare una nuova vita lontano da Londra, ma non tutto è andato come avevano previsto. Dopo aver abbandonato la Corona infatti la coppi si è trovata alle prese con i problemi finanziari e la necessità di trovare lavoro. Mentre l’ex star di Suits si è sentita da subito a suo agio a Los Angeles, Harry ha dovuto fare i conti con la nostalgia e con le tensioni, mai risolte, con il resto della famiglia reale. Il principe non ha perdonato alla moglie il suo presunto divieto di tornare in Inghilterra dopo aver scoperto che Carlo era positivo al Coronavirus. Non solo: le continue liti con William ... Leggi su dilei

