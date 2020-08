Mattino: Callejon potrebbe ritrovare Albiol al Villareal (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Un anno dopo l’addio di Raul Albiol al Napoli, il difensore spagnolo potrebbe tornare a condividere lo spogliatoio con il suo connazionale José Maria Callejón”. Lo scrive il Mattino, ipotizzando che la nuova destinazione per il numero 7 del Napoli possa essere il Villareal. Al club spagnolo manca un’ala destra di esperienza e l’andaluso sarebbe perfetto per entrambi i moduli utilizzati da Emery. Scrive il quotidiano: “Il Villarreal, infatti, ha a disposizione come ala destra solamente un giocatore, il 21enne nigeriano Samu Chukwueze, sul quale sono piombati alcuni club come l’Atletico Madrid e l’Arsenal. L’arrivo della mezzapunta giapponese Takefusa Kubo in prestito dal Real Madrid lascia pensare che Emery potrebbe utilizzare il ... Leggi su ilnapolista

