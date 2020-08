M5s, stop alla regola dei due mandati: domani il voto sulla piattaforma Rousseau (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – Dalle ore 12 di giovedì 13 agosto 2020 alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si voterà sulla piattaforma Rousseau a livello nazionale su due quesiti, uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Lo annuncia il M5s sul Blog delle stelle. Leggi su dire

EnergiaOltre : #Trivelle e #DLSemplificazioni: un emendamento a matrice #M5S andrebbe a paralizzare, per l’ennesima volta, l’uso d… - annaros70527446 : @M5S_Senato IL SÌ ALLA RICANDIDATURA DI VIRGINIA RAGGI A ROMA CANCELLA LO STOP AL TERZO MANDATO - ORA I BIG DEL MOV… - Cate83236905 : @GP_ArieteRosso @renzi @matteosalvinimi @mariateresameli Buongiorno Dott. Pasquino, credo che la responsabilità del… - dangelo_luciana : RT @ErikaBaldin: Il giorno dopo lo stop all’impianto di GPL, si avverte con maggiore nitidezza l'importanza per tutta #Chioggia del risulta… - divorex82 : RT @ErikaBaldin: Il giorno dopo lo stop all’impianto di GPL, si avverte con maggiore nitidezza l'importanza per tutta #Chioggia del risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s stop Museo del fascismo, stop di Virginia Raggi alla mozione M5S: «Roma antifascista» Il Messaggero Sicilia: Savarino, pronti per nuove leggi su edilizia e coop

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - "La recente approvazione della legge di riforma urbanistica è un grande risultato, ma non ci fermiamo perché nel frattempo abbiamo lavorato ad altre due leggi che sono state ...

Salvini: immigrazione, Pd e M5S stanno rovinando il Paese

MILANO – «A Roma nel quartiere San Lorenzo (dove venne stuprata e uccisa la povera Desirée Mariottini) un 36enne immigrato africano pluripregiudicato manda all’ospedale un agente e minaccia: ‘Tanto il ...

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - "La recente approvazione della legge di riforma urbanistica è un grande risultato, ma non ci fermiamo perché nel frattempo abbiamo lavorato ad altre due leggi che sono state ...MILANO – «A Roma nel quartiere San Lorenzo (dove venne stuprata e uccisa la povera Desirée Mariottini) un 36enne immigrato africano pluripregiudicato manda all’ospedale un agente e minaccia: ‘Tanto il ...