La botta nel bel mezzo delle vacanze: vai in Grecia o in Spagna? Ecco cosa succede (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede il test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tale provvedimento rientra nella stretta che il governo intende operare per tenere sotto controllo la seconda ondata del coronavirus. La curva dei contagi è in aumento soprattutto per colpa degli immigrati e dei rientri degli italiani che, nonostante il momento storico lo sconsigli fortemente, non hanno comunque resistito alla tentazione delle vacanze all'estero. In particolare l'ordinanza del ministero della Salute prevede che “le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : botta nel Sanità, botta e risposta Sansa-Cozzani sul reparto oncologia di Sarzana Telenord Nadia Toffa, un anno fa la morte: lettere di centinaia di fan per ricordarla

Centinaia di lettere. Dure, sincere, strazianti, dolcissime. Genitori con i figli in chemioterapia, malati in cerca di ascolto, testimoni di quella malattia, il cancro - spesso mortale, sempre cattivi ...

Eike Schmidt, gli Uffizi, il sì a Isozaki. «È la loggia del nostro futuro»

A Firenze ogni epoca, o quasi, sembra destinata ad avere la sua loggia: la Loggia dei Lanzi, la Loggia del Bigallo, la Loggia del Porcellino. La Loggia del Terzo millennio sarà quella dei (Nuovi) Uffi ...

