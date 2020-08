Inter, prima l’Europa League (fino in fondo). Poi la chiusura della pratica Tonali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Confermiamo: l’Inter incontrerà il Brescia dopo l’Europa League per chiudere la pratica Tonali, esattamente come raccontato sabato scorso. Quando? La finale è fissata per venerdì 21 alle 21, l’Inter spera di esserci e di vincere. Ci saranno sicuramente altri contatti in questi giorni, ma per preparare il terreno agli aspetti formali e burocratici. Per ora l’Inter pensa alla concreta possibilità di mettere in bacheca un trofeo nella prima stagione firmata Conte. Dopo si concentrerà alla definizione dell’operazione Tonali, già largamente definita con l’entourage del classe 2000 (base minima 2,5 milioni abbondanti più ricchi bonus). Con il Brescia si andrà a dama: ... Leggi su alfredopedulla

