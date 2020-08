Il fidanzato la costringeva a prostituirsi e la picchiava: dramma in Versilia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Minacciata, aggredita e costretta a prostituirsi: la vita della ragazza di 31 anni purtroppo protagonista di questa drammatica storia era divenuta un inferno per colpa del suo fidanzato 20enne, che la costringeva con la violenza a subire ogni genere di violenza. La picchiava e la minacciava È accaduto a Livorno: il giovane 21enne, di origine romena, costringeva la ragazza a prostituirsi in località della Versilia. Lei dal canto suo aveva cercato di lasciarlo e liberarsi della vita atroce a cui lui la costringeva, ma quando gli diceva che se ne sarebbe andata, lui la picchiava e la minacciava di morte con armi da taglio. La chiamata al 113 Le cose sono cambiate quando la ragazza è ... Leggi su thesocialpost

