Il "favorino" di Conte al suocero che non scandalizza i grillini (a differenza del bonus...) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Torna alla ribalta la vicenda del suocero del premier Giuseppe Conte sgravato dall'accusa di peculato grazie a una normetta infilata nel decreto Rilancio. Vicenda che Il Tempo aveva denunciato all'epoca ma che in queste ore sta facendo nuovamente discutere perché in qualche modo legata al caso dei "furbetti" del bonus. A legare i due casi il senatore di Forza Italia Lucio Malan. Che si chiede: chi si scandalizza per 600 euro presi legalmente, cosa ne pensa di 2 milioni di euro sottratti ai cittadini fraudolentemente e poi "depenalizzati"? “L'avvocato del popolo Giuseppe Conte - scrive Malan sul proprio sito web - sembra sia un avvocato assai efficace per un componente molto speciale del popolo: il padre della sua compagna, Cesare Paladino, che da un giorno all'altro, il 19 maggio ... Leggi su iltempo

tempoweb : Quella normetta nel decreto Rilancio--- #giuseppeconte #suocero #paladino #peculato #bonus #furbetti #12agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : favorino Conte Il "favorino" di Conte al suocero che non scandalizza i grillini (a differenza del bonus...) Il Tempo Il "favorino" di Conte al suocero che non scandalizza i grillini (a differenza del bonus...)

Torna alla ribalta la vicenda del suocero del premier Giuseppe Conte sgravato dall'accusa di peculato grazie a una normetta infilata nel decreto Rilancio. Vicenda che Il Tempo aveva denunciato all'epo ...

Torna alla ribalta la vicenda del suocero del premier Giuseppe Conte sgravato dall'accusa di peculato grazie a una normetta infilata nel decreto Rilancio. Vicenda che Il Tempo aveva denunciato all'epo ...