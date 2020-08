È morto Stefano Pernigotti, il “re del Gianduiotto”, conosciuto in tutto il mondo (Di mercoledì 12 agosto 2020) È morto ieri 11 agosto 2020, Stefano Pernigotti, il “Re del Gianduiotto”. È accaduto nella sua casa di Milano, aveva 98 anni. A darne la triste notizia è il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella: «Come amministrazione non possiamo che unirci al cordoglio e al dolore della città che era molto molto affezionata al Cavaliere. Ha segnato un’epoca con la generazione dei nostri genitori e con quelle precedenti. Tutti ricordano come nel bombardamento dell’8 luglio 1944 avesse offerto rifugio ai novesi nelle cantine dello stabilimento». >> Leggi anche: Un anno senza Nadia Toffa, il ricordo di Alessia Marcuzzi: «Stava male, ma al mattino mi spediva foto con i fiori» È morto Stefano Pernigotti, il ... Leggi su urbanpost

