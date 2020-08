Cosa c’entra Gerry Scotti con Harry Style? Ecco il conduttore come non l’avete mai visto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cosa c’entra Gerry Scotti con Harry Styles? Niente, apparentemente. Ma nelle ultime ore è diventato virale su Twitter un video che vede proprio Gerry, uno dei volti più istituzionali di Canale 5, sostituire l’ex One Direction nel videoclip ufficiale della canzone “Watermelon Sugar”. Com’è stato possibile? Facile: con l’app ReFace, una delle più scaricate e divertenti del momento. Gerry Scotti MATCHATO AD Harry StyleS Cosa HO CREATO pic.twitter.com/DvzBfMAIYR — ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????? (@lnclt dulac) August 10, 2020 ReFace utilizza la tecnologia alla base del deepfake e ... Leggi su ilfattoquotidiano

