Brasile, Bolsonaro: “Gli incendi in Amazzonia sono una bugia” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Jair Bolsonaro respinge le critiche per le sue politiche sull’ambiente, definendo una “bugia” gli incendi nei territori delle foreste amazzoniche. “Queste storie sull’Amazzonia in fiamme sono delle bugie e dobbiamo contrastarle con i dati corretti”, ha detto il presidente brasiliano intervenendo ad una video conferenza con i leader degli stati amazzonici. Molte delle critiche rivolte a Bolsonaro giungono dai gurppi ambientalisti, che lo accusano di voler sacrificare le foreste per fare spazio a nuovi terreni agricoli.L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Gli incendi in Amazzonia sono una bugia” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

