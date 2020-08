A Bonea campo scuola per i bambini e cure termali per gli anziani (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDoppia iniziativa nel sociale quella varata dall’Amministrazione comunale di Bonea. Piccoli ed anziani oggetto dell’attenzione della squadra Roviezzo. Per quel che riguarda la sfera dell’infanzia, in particolare, l’Ente Boneano rende noto lo start di “Coloriamo l’estate”. Il classico campo scuola, per intendersi, che sarà rivolto alla fascia compresa tra i sei e gli undici anni. Le attività prenderanno il via in data 24 Agosto e si andranno a protrarre fino all’11 Settembre, in tutte i giorni della settimana esclusi il Venerdi ed il Sabato, tra le ore 9 e le ore 12. Potrà prendere parte alle attività un numero massimo di trenta bambini, ragion per cui si invitano quanti ... Leggi su anteprima24

