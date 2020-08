Viviana Parisi, l’autopsia: “Lesioni compatibili con una caduta, restano aperte tutte le ipotesi. Tra 90 giorni potremo dare dei risultati” (Di martedì 11 agosto 2020) Lesioni compatibili con una caduta. È questa l’unica indicazione rivelata dall’esame autoptico del cadavere di Viviana Parisi. La 43enne trovata morta nelle colline sopra Caronia lo scorso sabato, dopo sei giorni dalla sparizione assieme al figlio Gioele, potrebbe dunque essere volata giù dal traliccio sotto al quale è stata ritrovata: questa però è ancora soltanto un’ipotesi. Solo un dato – insieme a molti altri raccolti e ancora da studiare – è stato fornito dal perito di parte, la dottoressa Giuseppina Certo, così come lei stessa ha riferito a Pietro Venuti, legale del marito di Viviana, Daniele Mondello. Ma anche Certo ha concordato con gli esperti della procura: il corpo della 43enne ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - MESSINA, 11 AGO - Non è stata risolutiva l'autopsia sulla dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte. "Al momento - ha detto la professoressa Elena Ventura Spagnolo ...“In questo momento non possiamo escludere nessuna delle ipotesi, abbiamo dei dati emersi dall’autopsia che vanno studiati, attenzionati nell’insieme”: lo dichiara il medico legale Elvira Ventura Spagn ...